Путин вспомнил захват аэропорта в Приштине в 1999 году

Президент России Владимир Путин в годовщину событий в Югославии рассказал, что к нему в июне 1999 года по поводу возможного захвата аэропорта «Слатина» в Приштине обратился тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин. Об этом пишет РИА «Новости».

В июне 1999 года российские вооруженные силы предприняли марш-бросок — внезапно появились в Косово и взяли под контроль аэропорт «Слатина» за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО.

«Я был тогда секретарем Совета безопасности, ко мне пришел начальник генерального штаба - тогда генерал Квашнин. Он мне сказал о том, что есть такая идея — захватить этот аэропорт», — отметил Путин.

Глава государства пояснил, что на вопрос о том, зачем это нужно, Квашнин тогда ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться.

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Путин заметил, что генерал не согласовывал вопрос о захвате воздушной гавани с другими высшими должностными лицами, обговорил миссию только с ним. Российский лидер резюмировал: «а я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай».