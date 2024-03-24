Лавров объяснил, почему Макрон заговорил об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможной отправке войск на Украину, чтобы «понравиться» руководству США. Заодно он хочет спровоцировать союзников по НАТО и подорвать позиции канцлера Олафа Шольца в ЕС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Шеф российской дипломатии выступил в документальном фильме «Белград», посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Лавров отметил, что на Западе не осталось политиков уровня Шарля де Голля, Жака Ширака, Гельмута Коля и Франсуа Миттерана. Они думали об интересах своих стран, были самостоятельны и не подчинялись внешним силам.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Сейчас же Европа полностью «легла» под США, которые формируют единое «коллективное западное» требование. Самостоятельность исчезла. Например, все разговоры Эммануэля Макрона последних лет о «стратегической автономии» оказались «пшиком».

«Сейчас, несмотря на то, что Эммануэль Макрон настойчив в том, что не исключено, что они направят сухопутные войска на Украину — это уже не про «стратегическую автономию», а чтобы «понравиться» Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе», — сказал Лавров.

Также, по его мнению, провоцирование направлено на подрыв позиций канцлера ФРГ Олафа Шольца, «проявляющего осторожность». Речь, по сути, идет о франко-германском соперничестве в ЕС.