Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии, рассказал о попытках Запада придать легитимность своим действиям. Текст беседы опубликован на сайте министерства иностранных дел.

Министр отметил, что в тот период работал в Ньй-Йорке. Он добавил, что западные страны на заседаниях Совбеза ООН всячески пытались оправдать свои намерения, создавали информационные, логические «поводы» для осуществления агрессии.

«Натовская агрессия уходит корнями в 1998 г., когда белградские власти контролировали этот сербский край. Там начались теракты, сложилась Армия освобождения Косово», — пояснил Лавров.

По его данным, албанских сепаратистов финансировали и вооружали американцы и немцы, всячески стимулировали ее активность, чтобы «расшатать» обстановку и иметь предлог для вмешательства. Кроме того, уточнил министр, их «активно поддерживал албанский криминалитет».

Путин назвал огромной трагедией операцию НАТО в Югославии

Лавров заметил, что многие помнят знаменитый «разворот Е.М.Примакова», председателя правительства РФ в те годы, после сообщения о начале бомбардировок.

Разворот в марте 1999 года предшествовал многим событиям, которые по сути и по символам изменили внешнюю политику нашей России, подчеркнул глава МИД.

Президент России Владимир Путин в интервью 13 марта 2024 года сказал, что никому не верит, напомнил Лавров. Он добавил, что российский лидер пришел к этому выводу не сразу.

«Мы долго хотели верить, надеялись, подписывали договоренности. В том числе в июле 1999 г. после той натовской агрессии», — уточнил глава ведомства.

Вместе с тем, констатировал Лавров, Москва по-прежнему готова к диалогу с западными странами, но по-честному, без жульничества с их стороны, с гарантией и на основе сложившихся реалий и полного учета российских законных интересов.