Президент России Владимир Путин назвал «огромной трагедией» бомбардировку Югославии 25 лет назад. Глава государства отметил, что действия Запада были недопустимыми, пишет РИА «Новости».

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В результате ракетных обстрелов и бомбардировок погибли 2,5 тыс. человек, в том числе, 87 детей.

«Трагедия огромная. То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что западные страны без резолюции Совбеза ООН «начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы».

МИД назвал открытым вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии

По данным агентства, сербские медики до сих пор фиксируют последствия бомбардировок, рост онкологических заболеваний в стране.