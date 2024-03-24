Лавров заявил, что действия Запада вызваны стремлением не дать РФ быть великой державой
Действия западных стран на Украине продиктованы стремлением не дать России быть великой державой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма "Белград" телеканала "Россия-1".
Комментируя расхожее мнение в Белграде о том, что война, которая сегодня идет на Украине, началась не в 2014 году, не после переворота, а в 1999 году, когда Запад перестал скрывать все свои устремления к агрессии, Лавров отметил, что это абсолютно совпадает с российским видением, которое президент РФ Владимир Путин не раз излагал в своих недавних интервью.
"Все началось, когда после исчезновения Советского Союза - не будем в очередной раз говорить о причинах и сокрушаться - американцы почувствовали, что "поляна" вообще свободна, на той стороне поля не осталось никаких спарринг-партнеров и всех надо построить в один ряд, - подчеркнул министр. - Уверен, что если в тот момент они и не думали о том, что надо "забрать" Сербию, Украину, но то, чтобы не дать нам вновь стать великой державой, а остаться региональной Российской Федерацией с огромным количеством американских советников в наших экономических, финансовых, банковских структурах, - это факт".
По словам Лаврова, гегемоны пытались увековечить свое доминирование, "живя за счет других". "Президент [в интервью] использует образные выражения. Он говорил про вампиров, как они пытались править миром и жить за счет других. И до сих пор пытаются сохранить такое неоколониальное господство в несколько облагороженных формах, - продолжил Лавров. - США остались одни из двух крупнейших, мощнейших держав. Они быстро все свои амбиции и подвернувшуюся удачу стали "перекладывать" на практические действия. Югославия и Украина - все это из того же ряда, как и последующие авантюры, грубейшие агрессии в Ираке, Ливии, Сирии абсолютно без какого-либо международно-правового основания".
Лавров также напомнил, что в Афганистан США пришли с "симпатиями" Совета Безопасности ООН после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. "Президент Путин первым позвонил президенту США Джорджу Бушу-младшему и предложил любую помощь, поддержку. Никто не возражал, не называл ввод войск американской коалиции в Афганистан агрессией, оккупацией. Все понимали, что за такой теракт необходимо нести ответственность, - отметил глава МИД РФ. - Двадцать лет пребывания в Афганистане показали, что американцы не боролись ни с каким терроризмом. Они создавали там структуры, организации, которые потом вылились в "Аль-Каиду" (запрещена в РФ). Потом стали ее использовать для наказания, провоцирования неугодных режимов на Ближнем Востоке и других регионах".