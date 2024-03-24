В Крыму прокомментировали самую массированную ракетную атаку за последнее время

Самая массированная за последнее время ракетная атака на Крым в ночь объявленного в России траура по жертвам теракта подтверждает, что нынешнее руководство Украины — это люди без жалости и моральных принципов, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру».

«Современное руководство Украины — это люди без чести и без совести. Они изначально приняли нацистские методы ведения войны — без всякой жалости, без всяких моральных принципов. Так что ничего удивительного в поведении этого руководства Украины нет», — прокомментировал Цеков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины было сбито десять ракет. Он также назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время.

Губернатор уточнил, что в результате пострадали четыре человека — у них зафиксированы резаные раны и осколочные ранения. 65-летний местный житель после попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице не выжил.

24 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии.