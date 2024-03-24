Западу следует разобраться с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, а не обвинять ИГИЛ* (Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация) во всех грехах, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявила ранее: Украина не причастна к теракту в Красногорске, во всём виноват ИГИЛ.

«Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же – больше 60 лет не могут выяснить, кто же его всё-таки убил. А, может, тоже ИГИЛ?», — отметила Захарова.

По ее словам, США обвинили в теракте на «Северных потоках» украинцев, но не продолжили расследование, а «ушли на дно», где предположительно «шарят в поисках то ли киевских, то ли игиловских водолазов».

Захарова назвала террористов из "Крокуса сити холла" кровавыми ублюдками

Захарова подчеркнула, что политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок.

По ее мнению, до тех пор, пока не завершится следствие по теракту в «Крокус Сити Холл», любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика.

*Запрещенная в России террористическая организация.