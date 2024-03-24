МИД назвал открытым вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии

Вопрос об ответственности НАТО за вторжение в Югославию и бомбардировки страны, приведшие к многочисленным жертвам и разрушениям, остается открытым. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, приуроченном к чёрной дате — 25-летию со дня нападения альянса на Белград.

В заявлении говорится, что 24 марта 1999 года натовцы начали бомбардировки Югославии, грубо нарушив основополагающие принципы международного права, закреплённые в Уставе ООН.

«Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остаётся открытым», — отметили в МИД РФ.

Российские дипломаты добавили, что никто из представителей НАТО не понёс наказания, а жертв агрессии в альянсе назвали «сопутствующими потерями». Запад разрушил фундамент послевоенной безопасности в Европе, и установил свой «порядок», подменяющий международные законы.

В МИД РФ напомнили, что США и союзники более двух месяцев бомбили города и сёла, гражданскую инфраструктуру, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей, стариков. По Югославии было выпущено 3 тысячи крылатых ракет, сброшено 80 тысяч тонн авиационных бомб. Кроме того, НАТО применяло боеприпасы с обеднённым ураном, что привело к заражению обширных площадей и всплеску онкологических заболеваний.

В заявлении также сказано, что 200 тысяч жителей края были вынуждены покинуть дома и до сих пор не могут вернуться домой. Под прикрытием натовской агрессии боевики так называемой «Освободительной армии Косово» «совершали чудовищные злодеяния, включая похищения сербов с целью незаконной торговли человеческими органами».