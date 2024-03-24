Антонов направил ноту США в связи с недостаточными мерами безопасности на выборах

Посол России в США Анатолий Антонов направил ноту касательно недостаточных мер безопасности на выборах президента России, которые проводились в дипмиссии.

По словам дипломата, американские спецслужбы приехали на 1,5 часа позже, кроме того, был блокирован вход в посольство.

«Это недопустимо. Страна принимающая обязана обеспечить безопасность, именно это мы обозначили в ноте», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее Антонов сообщил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.