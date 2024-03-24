Антонов: контакты России и США по борьбе с терроризмом были разрушены
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свете теракта в «Крокусе» заявил, что контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причём не по вине Москвы.
Об этом информирует РИА Новости.
По словам дипломата, российский президент Владимир Путин был первым, кто в 2001 году «протянул руку американцам и заявил о готовности оказать помощь».
«И кое-что получалось, получалось... и не по нашей вине всё это на сегодняшний день разрушено», — сказал Антонов.