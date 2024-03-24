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Антонов: контакты России и США по борьбе с терроризмом были разрушены

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свете теракта в «Крокусе» заявил, что контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причём не по вине Москвы.

Антонов: контакты России и США по борьбе с терроризмом были разрушены
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

По словам дипломата, российский президент Владимир Путин был первым, кто в 2001 году «протянул руку американцам и заявил о готовности оказать помощь».

«И кое-что получалось, получалось... и не по нашей вине всё это на сегодняшний день разрушено», — сказал Антонов.
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