МИД назвал открытым вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии

Вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии остается открытым, заявил МИД России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении МИД к 25-летию начала операции НАТО в Югославии отмечается, что действия были предприняты без одобрения Совета Безопасности ООН. Министерство назвало операцию в Югославии моментом разрушения системы безопасности в Европе после Второй мировой войны.

«Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остается открытым», — говорится в сообщении. Также ведомство упомянуло заражение обширных площадей и всплеск онкологических заболеваний в результате применения войсками НАТО боеприпасов с обедненным ураном. В МИД подчеркнули, что последствия трагедии в Югославии ощущаются до сих пор.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о чувстве безнаказанности у НАТО. По его словам, в результате операции в Югославии у альянса «ушел всякий страх перед войной».