Путин заявил, что Запад трактует все всегда в свою пользу

История с бомбардировками Югославии показала, что на Западе российские контрагенты всегда всё трактуют в свою пользу, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Белград», фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты — они ведь всегда всё разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу», — цитирует его РИА Новости.

Российский президент ранее заявил, что бомбардировки Югославии, проведённые НАТО в 1999 году, были вообще недопустимыми.

По его словам, Соединённые Штаты сами «выпустили джинна из бутылки», проведя в обход Совета Безопасности ООН военные операции в Ираке, Сирии и бывшей Югославии.