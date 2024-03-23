Блинкен сделал заявление в связи с терактом в Красногорске

Власти США решительно осуждают террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражают солидарность с россиянами, скорбящими по погибшим. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и любимым тех, кто был убит, и всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех проявлениях и солидарны с российским народом, скорбящим по тем, чьи жизни унесло это ужасное событие", - говорится в заявлении.