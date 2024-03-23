Лавров провел контакты с иностранными коллегами

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в эти часы контакты с коллегами некоторых стран СНГ, а также Венгрии, Турции, Иордании, Мали, все выражали соболезнования. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"С министром иностранных дел Российской Федерации [Сергеем Лавровым] в эти часы созванивались главы дипломатических ведомств Азербайджана, Венгрии, Иордании, Казахстана, Мали, Турции. Они выражали слова соболезнования и слова категорического безоговорочного осуждения теракта", - сказал она.