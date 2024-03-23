Австрия до сих пор не осудила теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и не назвала произошедшее терроризмом. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"МИД Австрии вчера поздно вечером был "шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве". Федеральный президент сегодня утром - "ужасными картинками нападения". Все мысли с жертвами, их близкими и российским народом, добавляет глава государства. Мы, конечно, признательны. Но ни слова о терроризме или осуждения варварского теракта", - говорится в комментарии в Telegram-канале посольства.