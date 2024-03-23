Президент Узбекистана в разговоре с Путиным осудил теракт в «Крокусе»

Президент Узбекистана Шаакат Мирзиёев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным решительно осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

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Также Мирзиёев принёс искренние соболезнования и попросил передать слова поддержки близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«С обеих сторон подтверждено намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму», — сообщили в Кремле.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в «Крокус Сити Холле».