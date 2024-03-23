Путин обсудил с Лукашенко теракт в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве», — сообщил Песков.

Он добавил, что главы государств подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Утром в субботу, 23 марта, директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.