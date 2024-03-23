Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать "кровавые ублюдки" и после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования, - Украина. Та самая страна, которая руками западных либеральных режимов 10 лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово", - написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова также подчеркнула, что Соединенным Штатам не следует забывать, как их информационно-политическая среда увязала террористов в "Крокусе" "с запрещенной террористической организаций ИГИЛ" (прежнее название группировки "Исламское государство").

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Телекомпания CNN ранее сообщила со ссылкой на источники, что разведка США предупреждала Россию о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) планирует совершить теракты в РФ. Как сообщил источник в российских спецслужбах, в РФ получили от США информацию о подготовке теракта, но эти данные имели общий характер.