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В России поприветствовали поддержку стран в связи с терактом в «Крокусе»

Мир ужаснулся тому, с каким человеконенавистничеством был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» сенатор поприветствовал поддержку мировых лидеров.

В России поприветствовали поддержку стран в связи с терактом в «Крокусе»
© ТАСС
«Это мерзкая, гнусная террористическая акция. Она еще нуждается в детальном разборе и наказании всех тех, кто ее устроил, спланировал и так далее. Но уже сейчас понятно, что горе сближает всех тех, кто остается людьми даже в самые тяжелые периоды идейной, политической, военно-политической конфронтации», — заявил Карасин.

Сенатор сообщил, что в Россию поступает очень много соболезнований от различных стран.

«Даже у меня состоялось уже много телефонных разговоров с коллегами за рубежом, из страны СНГ прежде всего, которые выражают соболезнования. Соболезнования выразил генеральный секретарь ООН и практически все страны, включая страны Европы», — добавил он.

Мир ужаснулся тому, как нагло и с каким чувством человеконенавистничества была совершена эта мерзкая террористическая акция. Это чувство, видимо, с нами будет очень долго, до тех пор, пока мы не найдем виновных, не накажем их и не сделаем все, чтобы такие акции не повторялись — Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Как уточнил глава ФСБ, среди них находятся четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. В настоящее время ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.

Атаку на посетителей концертного зала осудили президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Индии Нарендра Моди и представители движения ХАМАС.

Председатель КНР Си Цзиньпин принес соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом. Аналогичное послание направил премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Палестины Махмуд Аббас.

Политика
Никол Пашинян
Эммануэль Макрон
Антониу Гутерриш
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Григорий Карасин
Александр Бортников
Нарендра Моди
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