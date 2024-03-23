Клишас: теракт в Подмосковье является частью войны Запада против РФ

Сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что теракт в Подмосковье является частью войны Запада против РФ. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

«Уже сегодня у меня нет никаких сомнений в том, что эта атака — часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет», — подчеркнул Клишас.

Он назвал «этапами одной войны» поддержку Западом международного терроризма в 1990-е, государственный переворот на Украине в 2014 году, саботаж Минских соглашений и удары по мирному населению Донбасса.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.