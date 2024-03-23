Представитель России при ООН обвинил Украину в терроризме

Власти Украины не занимаются ничем, кроме терроризма. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Трудно представить более кощунственный пост. Правильное окончание - "не занимается ничем, кроме терроризма", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Так Полянский прокомментировал пост экс-посла США в РФ Майкла Макфола, который написал, что президент Украины Владимир Зеленский и Вооруженные силу Украины "не занимаются терроризмом".

В Белом доме рассказали о предупреждении Москвы о готовящемся теракте

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США в упор не замечают, что Украина использует террористические методы, нанося удары по мирному населению.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон изучает информацию о произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле" и на данном этапе считает, что Украина непричастна к трагедии.

Теракт был совершен вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. Госпитализированы 115 пострадавших, более 30 обратились за амбулаторной помощью. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.