Путин обратился к пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Российский президент Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выздоровления, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

По ее словам, глава государства выразил благодарность медикам.

Следственный комитет РФ подтвердил гибель 60 человек в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». Террористы открыли огонь перед началом концерта группы «Пикник». После этого начался пожар. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.