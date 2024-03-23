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Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Российский президент Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выздоровления, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Путин обратился к пострадавшим при теракте в «Крокусе»
© ТАСС

По ее словам, глава государства выразил благодарность медикам.

Следственный комитет РФ подтвердил гибель 60 человек в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». Террористы открыли огонь перед началом концерта группы «Пикник». После этого начался пожар. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.

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