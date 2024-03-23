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Стало известно о разговоре Путина с  Голиковой, Мурашко и Воробьевым

Российский президент Владимир Путин поговорил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает RT со ссылкой на Кремль.

Стало известно о разговоре Путина с Голиковой, Мурашко и Воробьевым
© РИА Новости

Главе государства было доложено о помощи пострадавшим в теракте.

Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное

Количество жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» увеличилось до 70.

Террористы открыли огонь перед началом концерта группы «Пикник». После этого начался пожар. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.

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