Стало известно о разговоре Путина с  Голиковой, Мурашко и Воробьевым

Российский президент Владимир Путин поговорил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает RT со ссылкой на Кремль.

Главе государства было доложено о помощи пострадавшим в теракте.

Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное

Количество жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» увеличилось до 70.

Террористы открыли огонь перед началом концерта группы «Пикник». После этого начался пожар. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.