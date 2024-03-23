Стало известно о разговоре Путина с Голиковой, Мурашко и Воробьевым
Российский президент Владимир Путин поговорил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает RT со ссылкой на Кремль.
Главе государства было доложено о помощи пострадавшим в теракте.
Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное
Количество жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» увеличилось до 70.
Террористы открыли огонь перед началом концерта группы «Пикник». После этого начался пожар. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.
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