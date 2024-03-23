В Госдуме призвали сделать выводы из трагедии в «Крокусе»

Первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru заявил, что в ближайшее время из трагедии, произошедшей вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» предстоит сделать ряд выводов. Он назвал разумной позицию российских правоохранительных органов, которые не дают поспешных оценок случившемуся, пока не найдены заказчики и исполнители, а также не обнаружены конкретные доказательные следы тех, кто организовывал, вдохновлял и осуществлял теракт.

Будем надеяться, что виновные будут установлены быстро. И, конечно, из этого события предстоит сделать целый ряд выводов. Чудовищным является факт, когда целые государства, их власти встают на путь терроризма, — сказал Новиков.

Стало известно об увеличении числа погибших при теракте в «Крокусе»

По его словам, внушает некоторый оптимизм, «что мир еще не сошел с ума», тот факт, что со словами осуждения теракта высказались не только дружественные России страны, но и «те, кто находится сегодня по другую сторону конфликта, возникшего вокруг Украины».

Вечером 22 марта в «Крокусе» пятеро вооруженных автоматами людей открыли стрельбу. По данным корреспондента NEWS.ru, вооруженных людей было не 5, а 20. В результате теракта погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.