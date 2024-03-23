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В Госдуме призвали сделать выводы из трагедии в «Крокусе»

Первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru заявил, что в ближайшее время из трагедии, произошедшей вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» предстоит сделать ряд выводов. Он назвал разумной позицию российских правоохранительных органов, которые не дают поспешных оценок случившемуся, пока не найдены заказчики и исполнители, а также не обнаружены конкретные доказательные следы тех, кто организовывал, вдохновлял и осуществлял теракт.

В Госдуме призвали сделать выводы из трагедии в «Крокусе»
© ТАСС
Будем надеяться, что виновные будут установлены быстро. И, конечно, из этого события предстоит сделать целый ряд выводов. Чудовищным является факт, когда целые государства, их власти встают на путь терроризма, — сказал Новиков.

Стало известно об увеличении числа погибших при теракте в «Крокусе»

По его словам, внушает некоторый оптимизм, «что мир еще не сошел с ума», тот факт, что со словами осуждения теракта высказались не только дружественные России страны, но и «те, кто находится сегодня по другую сторону конфликта, возникшего вокруг Украины».

Вечером 22 марта в «Крокусе» пятеро вооруженных автоматами людей открыли стрельбу. По данным корреспондента NEWS.ru, вооруженных людей было не 5, а 20. В результате теракта погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

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Украина