Москва будет запрашивать заседание СБ ООН в связи с терактом в "Крокус сити холле" и требовать провести его ближайшее время. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

"Наши дипломаты будут поднимать этот вопрос [теракт в "Крокус сити холле"] в первую очередь на заседании Совета Безопасности [ООН], я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание Совета Безопасности для того, чтобы разобрать все дела и получить от мирового большинства, от крупнейшей международной организации осуждение этих действий", - сказал он.