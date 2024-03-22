Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе"

Владимиру Путину доложили о произошедшем в «Крокусе» сразу же, в первые минуты стрельбы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб и уже дал все необходимые указания.

Сегодня около 20:00 вооруженные люди открыли стрельбу в «Крокус Сити холле», в этот момент в торговом центре находилось много людей, которые пришли на концерт группы «Пикник».

По последним данным, жертвами стрельбы стали 40 человек, пострадали более сотни. Ранее стало известно, что вопрос находится на личном контроле у министра здравоохранения Михаила Мурашко. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать помощь всем пострадавшим в результате трагедии и назвал ее «ужасной». Также на месте происшествия работает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.