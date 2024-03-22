Германия отреагировала на слова Пескова об СВО

Министерство иностранных дел Германии принимает к сведению слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что страна находится в состоянии войны с тех пор, как в зоне СВО образовалась «компашка» Украины и Запада.

Представитель МИД ФРГ прокомментировал высказывания Пескова фразой «Мы принимаем это к сведению».

«Россия уже давно ведёт войну против Украины», — цитирует немецкого чиновника ТАСС.

Дмитрий Песков 22 марта подчеркнул, что спецоперация на Украине сохраняет свой юридический статус, но де-факто для России это превратилось в войну с тех пор, как в ситуацию всё больше начал вмешиваться Запад.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказывал мнение, что мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта не имеют смысла, если речь идёт о капитуляции Украины.