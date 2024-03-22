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Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками

Сербия столетиями оставалась самым надежным союзником для России, и российская сторона это помнит, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Белград» на телеканале «Россия 1».

Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками
© РИА Новости
«Они духовно к нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. И Россия, конечно, это помнит. Мы знаем об этом и помним», – сказал Путин, передает ТАСС.

Документальный фильм «Белград» приурочен к 25-летию обстрелов Сербии со стороны натовских войск, его опубликуют в воскресенье.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за помощь в обеспечении государственного суверенитета страны.

Политика
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