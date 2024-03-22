В Кремле переадресовали вопрос о «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о сообщениях по поводу имевшейся у США информации о готовящейся диверсии на «Северных потоках», передает ТАСС. Ранее с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и представитель Кремля добавил, что не хочет его комментировать.

Давайте оставим нашему министерству иностранных дел это комментировать. Я не хотел бы комментировать министра иностранных дел Польши, — сказал Песков.

До этого Песков отметил, что прекращение Данией расследования взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море вызывает изумление. По его словам, ситуация близка к абсурдной, когда очевиден факт диверсии с одной стороны, а с другой нет никакого продвижения в расследовании.

Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.

Глава МИД Польши объяснил свою благодарность США за подрыв «Северных потоков»

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на Западе знают виновных в подрыве «Северных потоков», поэтому там и не ведется расследование обстоятельств теракта. Расследование не принесет «вреда России», так как диверсию совершили США и другие страны НАТО, добавил он.