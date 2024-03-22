Песков прокомментировал смену правового статуса СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его слова о превращении специальной военной операции (СВО) в войну не означают де-юре состояния войны. ТАСС

«Это СВО. По сути, после того как коллективный Запад вступил [в украинский конфликт], это превратилось в войну для нас. Юридических изменений нет, но де-факто для нас это превратилось в войну», — завил Песков. Ura.Ru

Ранее Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что изначально Россия проводила СВО. Однако ситуация поменялась, когда западные страны начали активно и открыто поддерживать Украину. Lenta.ru