Россия потребовала от Японии допуска для взятия проб около «Фукусимы»

Россия и Китай добиваются от Японии разрешения на допуск своих специалистов, которые могли бы взять пробы рядом с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», откуда ведется сброс воды. Об этом заявил новый посол России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.

Ранее Япония получила одобрение от Международного агентства по атомной энергии на сброс более миллиона кубометров воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Перед сбросом ее очищают от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Энергетическая компания Tokyo Electric Power начала сброс 24 августа 2023 года, несмотря на протесты как внутри страны, так и за рубежом.

После начала сброса Китай ввел запрет на все морские продукты из Японии. Россельхознадзор также «в качестве меры предосторожности» ограничил поставки рыбной продукции из Японии, присоединившись к мерам, введенным Китаем.

По словам посла России в Японии Николая Ноздрева, японская сторона отвечает отказом на все просьбы «о налаживании эффективных контактов с профильными российскими учреждениями» по проблеме сброса воды с «Фукусимы – 1».

«Совместно с китайскими партнерами призываем японскую сторону обеспечить максимальную транспарентность тех действий, которые осуществляются в настоящее время, и как минимум обеспечить доступ нашим специалистам для замеров и проб непосредственно в акватории, где осуществляется сброс тритиевой воды», - заметил российский дипломат.

При этом он отметил, что на фоне большой обеспокоенности населения на Дальнем Востоке, Россия вынуждена «основываться только на тех сведениях, которые появляются в открытых источниках, в том числе и в рамках работы МАГАТЭ», но намерена добиться от Японии допуска своих специалистов для оценки ситуации.