Таким образом Россия ответила за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов, заявил депутат Михаил Шеремет.

«Боевики Зеленского продолжают обстреливать мирную инфраструктуру и убивать мирных граждан. Поэтому уверен, что за такие действия всегда последует ответ, и его тяжесть с каждым разом будет возрастать до тех пор, пока режим Зеленского не осознает всю тщетность сопротивления и не капитулирует», — заявил парламентарий в интервью РИА Новости.

Сегодня практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в районах энергообъектов и критической инфраструктуры в Харькове, Кропивницком, Сумах, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Винницкой и Хмельницкой областях. Сообщалось, что Харьков частично обесточен.