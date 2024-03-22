МИД: власти Британии участвуют в тиражировании фейков о здоровье Кейт Миддлтон

Министерство иностранных дел России заявило, что королевский двор и британское правительство участвуют в тиражировании недостоверной информации о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. RT на русском

«Конспирологическая кампания [о болезни принцессы Кейт Миддлтон] вновь высветила глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой ставшее ее базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за ее пределами», — указали представители российского МИД. Lenta.ru

В январе принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Отсутствие новостей о ней вызвало в Великобритании волну слухов, которые усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля "по личным причинам" в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом. ТАСС