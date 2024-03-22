Пушков раскрыл, к чему приведет ситуация с мигрантами в США

Замещение белого населения США черным спрогнозировал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с мигрантами в Техасе. Свое мнение он выразил в Telegram-канале, передает РИА Новости.

США в последние годы раз за разом бьют рекорды по нелегальной миграции, за один только декабрь 2023 года границу страны незаконно пересекли 302 тысячи раз. Огромное количество нелегальных мигрантов в США фиксируется все три года президентства Джо Байдена.

«В итоге Соединенные Штаты будут завоеваны мигрантами, а белые станут заведомым меньшинством. Если в 1990 году их было в США 75,6%, то в 2021 году — 57,8%», — предсказывает Пушков.

Маск предрек падение США из-за массовой миграции

Он посчитал, что в период с 2045-2050 США перестанут быть «белой страной». Сенатор считает, что через несколько лет страна, построенная на «уничтожении индейцев и рабстве черных», перейдет под контроль последних.

Проблема миграционного кризиса на южной границе США заиграла новыми красками, когда Верховный суд США разрешил убрать в штате Техас забор из колючей проволоки, который мешал мигрантам проникать в страну. Губернатор штата Грег Эбботт пошел на конфликт с администрацией Джо Байдена и заявил, что Техас сам будет защищать границу и справляться с наплывом нелегалов, так как федеральные власти игнорируют свои прямые обязанности.