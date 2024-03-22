Пушков заявил, что Франция пытается взять роль ведущей державы Европы

В словах президента Франции Эмманюэля Макрона об Украине заметны попытки Парижа взять на себя роль ведущей державы Европы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Так сенатор прокомментировал заявление, сделанное французским лидером во время закрытого ужина. Макрон высказал мнение, что Украина может пасть очень скоро, и необходима гораздо большая мобилизация.

По свидетельствам очевидцев, отметил Пушков, Макрон рассуждает об отправке войск на Украину (если она, конечно, состоится) то с бокалом виски в руке, то за блюдом из морепродуктов.

Можно еще, говоря о задачах французских военных, отведать разных сыров под отменное бургундское, или съесть кусочек манго в ожидании бананового фламбе. Надо же всем дать понять, что именно Франция берет на себя роль ведущей державы Европы, отметил сенатор.

"И нет лучшего способа напомнить европейцам о печальной участи Украины, кроме как сидя перед блюдом морепродуктов, не так ли?", - иронично написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков отметил, что Макрон своими заявлениями об Украине продемонстрировал неспособность играть стратегическую роль в Европе. Он задался вопросом: о какой особой роли Франции может идти речь, если Макрона фактически поддержали только в Чехии и Прибалтике, и лишь теоретически - главы МИД Польши и Финляндии.