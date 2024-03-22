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В Ливане появились билборды с изображениями Путина

Билборды с изображениями президента России Владимира Путина появились в ряде районов Ливана после его переизбрания на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ливане появились билборды с изображениями Путина
© РИА Новости

Рекламные щиты с российским лидером появились в ливанской столице Бейруте, по дороге в международный аэропорт и перед Ливанским университетом, а также на улицах города Сайда.

Изображения были подписаны комитетом ливано-российской солидарности в сотрудничестве с рядом университетов, в том числе РУДН.

Президентские выборы проходили в России в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72 процента протоколов УИК действующий глава государства набрал 87,3 процента голосов.

Политика
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