Захарова прокомментировала слова Трасс о применении против РФ «любого оружия»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс о том, что Украине необходимо разрешить использовать против России любое оружие. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
По мнению Захаровой, такое высказывание является подстрекательством к терроризму.
«Это прямое подстрекательство к терроризму!», — заявила она.
Трасс призвала США позволить Украине применять любое оружие
Ранее Трасс призвала власти США разрешить Украине использовать против России «всевозможное оружие и всевозможные тактики».
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