Захарова прокомментировала слова Трасс о применении против РФ «любого оружия»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс о том, что Украине необходимо разрешить использовать против России любое оружие. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, такое высказывание является подстрекательством к терроризму.

«Это прямое подстрекательство к терроризму!», — заявила она.

Трасс призвала США позволить Украине применять любое оружие

Ранее Трасс призвала власти США разрешить Украине использовать против России «всевозможное оружие и всевозможные тактики».