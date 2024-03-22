Премьер Эстонии отказалась признавать выборы в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что отказывается признавать состоявшиеся в России президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я отказываюсь признавать это выборами. Это была специальная операция по назначению на должность, потому что это не было выборами», — заявила Каллас на саммите ЕС в Брюсселе.

Выборы президента России проходили в течение трех дней — 15,16 и 17 марта. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент страны Владимир Путин, набрав 87,28 процента голосов. Явка на выборах стала рекордной в новейшей истории России — 77,4 процента.