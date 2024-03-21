Песков рассказал, что его жена восстановила контакты с подругами-украинками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью газете «Аргументы и факты», что его жена, Татьяна Навка, очень расстраивалась из-за разрыва отношений со старыми подругами.

По его словам, у супруги было много близких подруг в Днепропетровске (Украина). Они постоянно общались, но затем общение на фоне международной повестки прервалось на 1,5 года.

«Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли. Между ними словно образовалась каменная стена», — отметил Песков.

Затем женщины покинули Украину, уехали в Европу и общение восстановилось. Он добавил, что его супруга старательно обходит темы, на которые вместе с подругами не может найти ответа.

Песков выразил уверенность, что общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится.