Небензя заявил, что США используют боевиков ИГИЛ* в своих целях

США давно перестали бороться с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ на территории Сирии, став использовать ее боевиков в своих целях против правительства в Дамаске. Такое заявление на заседании СБ ООН сделал постпред РФ при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что военные США уже десять лет незаконно находятся в Сирии, прикрываясь борьбой с терроризмом.

«Борьбу с ИГИЛ в арабской стране наши американские коллеги фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил», — сказал Небензя.

Более того, по его словам, США и их европейские союзники «пытаются обелить террористов Хайят Тахрир аш-Шам*, контролирующих Идлиб и противостоящих» законному правительству в Дамаске. Небензя отметил, что еще одной целью, которую Вашингтон преследует в Сирии является разграбление ресурсов страны.

*запрещенные в России террористические организации