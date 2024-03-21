Лавров поправил использовавшего слово «приятель» сербского переводчика

Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич заметили ошибку переводчика сербской делегации, которая использовала слово «приятель» вместо «друг», и поправили ее. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня на переговорах в Москве глава МИД Сербии приветствовал российского коллегу словами «дорогой друг». По-сербски слово «друг» звучит идентично русскому «приятель». И переводчик просто повторила это, не переведя должным образом.

Дачич услышал ошибку и еще раз сказал приветствие, а глава МИД России разъяснил переводчику ошибку.

«[Cербское слово] приятель – это по-нашему «друг». По-русски приятель – это меньше, чем друг», – пояснил он.

Ранее в ходе встречи с тогдашней главой МИД Великобритании Элизабет Трасс министр иностранных дел Сергей Лавров вообще отказался от перевода. Он отметил, что в услугах переводчиков нет необходимости, так как «тут все понимают», а затем перешел на английский язык, общаясь с британской коллегой.