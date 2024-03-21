В Кремле высказались о визите премьера Индии в Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию будет согласован по дипломатическим каналам. Lenta.ru

"Это (визит Моди в РФ - прим. ТАСС) предстоит еще согласовать по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли президент России Владимир Путин в среду в ходе телефонного разговора пригласил Моди посетить РФ с визитом. ТАСС

"Разумеется, у премьер-министра Индии есть и действующее приглашение посетить нашу страну", - добавил Песков. Газета.Ru

20 марта стало известно, что Моди провел переговоры с Путиным. Он поздравил российского лидера с победой на выборах главы государства. В ходе беседы политики договорились продолжать работу над расширением «российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства». News.ru