$92.69+0.46100.61+0.51
Войти в почту

Песков прокомментировал сообщения СМИ о приглашении премьера Индии в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможных планах Владимира Путина встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди в России после майских праздников.

Песков: Путин пригласил премьера Индии Моди в Россию
© РИА Новости

Однако, по его словам, нюансы встречи нужно согласовать.

«В многостороннем формате будут и двусторонние беседы на полях БРИКС. Разумеется, есть и действующее приглашение посетить нашу страну», — заключил Песков.

До этого Моди созвонился с Путиным и поздравил главу российского государства с победой на недавних выборах.

Отмечается, что, помимо поздравлений, Моди обсудил с коллегой международную повестку дня, включая конфликт на Украине, а также они выразили намерения продолжить совместную работу в рамках международных объединений по типу БРИКС и ШОС.

А в поздравлении Путина с победой на выборах индийский премьер пожелал ему и российскому народу благополучия и процветания. Российский президент, в свою очередь, пожелал Моди успехов на предстоящих парламентских выборах в Индии.

Политика
Нарендра Моди
Дмитрий Песков
Владимир Путин
БРИКС
ШОС
Индия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости