Путин заявил, что выборы показали, что Россия является одной семьей

Россия уверенно идет по своему историческому пути и уверена в своем будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении после переизбрания на пост главы государства.

"Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем", - сказал президент, поблагодарив россиян за поддержку.

Путин победил на выборах с результатом в 87,28%, за него проголосовали более 76 млн человек. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов, третье - Владислав Даванков от "Новых людей". Четвертым стал Леонид Слуцкий от ЛДПР.