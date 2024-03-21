Пушков назвал «практически неотменяемыми» антироссийские санкции

России нужно выстраивать долгосрочную информационную стратегию в постсоветских республиках. Об этом 21 марта заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании комиссии на тему «На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве».

Такая стратегия, по его словам, необходима, так как «с Западом у нас конфликт долгосрочный».

«Даже если будет иметь место его частичное урегулирование, полного отказа от своих позиций не будет. Например, пакеты антироссийский санкций практически неотменяемые — для этого нужно либо согласие всего ЕС, либо большинство в конгрессе США», — заявил он.

В связи с этим, уверен Пушков, информационные средства превращаются в одно из самых главных средств сохранения влияния России.

«Это серьезная долгосрочная работа в нашем ближнем зарубежье, и мы должны проявить здесь мудрость и продуманную на годы активность», — считает он.

Парламентарий обратил внимание на работу с новым поколением, которое сильно привлекают позитивные стороны стран Запад и не так сильно волнуют их негативные стороны. При этом он уверен, что «нам надо реально представлять, что происходит на постсоветском пространстве, не закрывая глаза на тенденции, которые нам не очень нравятся». Пушков заявил, что «мы должны избавиться от мифологического мышления» в отношении постсоветского пространства.