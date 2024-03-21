Памфилова назвала небывалым количество проголосовавших за Путина на выборах

Небывалое количество человек проголосовало за действующего главу государства Владимира Путина на выборах президента РФ, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"С благополучного относительно 2018 года, когда такой масштабной угрозы не было, как сейчас, выросло число наших избирателей с очень твердой гражданской позицией, на 20 млн - это небывало, поскольку тогда в абсолютном выражении за Владимира Владимировича Путина на выборах в 2018 году проголосовали 56 млн 426 тыс. 399. Многие, кто его поддерживал, просто тогда не ходили на выборы, без нас решат, спокойно было, комфортно. Сейчас поняли, что нет", - сказала Памфилова.