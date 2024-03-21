Памфилова сообщила о смерти двух членов избиркомов во время кампании

Два члена избирательных комиссий ушли из жизни во время избирательной кампании, одна из них стала жертвой теракта. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Но тут у нас совсем свежие потери, уже на нашем электоральном фронте, к сожалению, вы знаете, этот чудовищный террористический акт. <…> Трагедия в Бердянске Запорожской области, когда 6 марта в результате подрыва автомобиля погибла наша коллега. <…> К сожалению, 18 марта уже скоропостижно скончалась председатель участковой избирательной комиссии №181 города Севастополя", - сказала она.