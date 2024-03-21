ЦИК: почти миллион человек приняли участие в организации выборов президента России

Почти миллион человек приняли участие в организации выборов президента России. Об этом в ходе заседания Центризбиркома сообщила его председатель Элла Памфилова.

«На сей момент поступили все протоколы по итогам голосования из всех 89 субъектов Российской Федерации, а также протоколы из территориальной избирательной комиссии Байконура и зарубежных территориальных избирательных комиссий. <…> В организации проведения выборов были 89 избирательных комиссий, 2 тыс. 910 территориальных комиссий. <…> Всего (приняли участие – прим. Агентства «Москва») <…> в целом почти под миллион организаторов выборов», – сказала Памфилова.

Она поблагодарила представителей всех политических партий, которые, несмотря на разные взгляды, проявили себя мудро в ходе президентской кампании.

Кроме того, председатель ЦИК отметила, что президентская кампания прошла качественно и с чистым подсчетом голосов. По ее словам, оппоненты из-за рубежа не смогли взломать систему видеонаблюдения.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Помимо традиционного способа голосования на избирательных участках также можно было отдать свой голос онлайн. Такая возможность была доступна примерно в трети регионов страны, в том числе и в Москве.