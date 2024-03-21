Пушков назвал страны постсоветского пространства зоной повышенной конкуренции

После того как СССР прекратил свое существование, было очевидно, что в постсоветских странах начнутся «центробежные процессы». Об этом 21 марта заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании комиссии на тему «На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве».

Сенатор отметил, что точка зрения, согласно которой страны постсоветского пространства намертво привязаны к РФ историей, общей культурой и географией, «перестает работать». «Эта точка зрения опровергается ходом событий», — считает Пушков.

По его словам, «любое государство, которое получает суверенитет, даже формальный, превращается в объект серьезной конкуренции на международной арене». «Когда мы отпустили все советские республики, было очевидно — в них начнутся центробежные процессы, то есть от России. Вопрос — в какой степени это будет происходить и сможем ли мы сохранить свое влияние в этих странах», — заметил Пушков.

Он подчеркнул, что сегодня в постсоветском пространстве выросло поколение, которое считает себя самостоятельной нацией — в крайних формах это видно в Молдавии, на Украине, в Прибалтике, в ограниченных формах проявляется в республиках Закавказья. «Мы должны исходить из того, что это зона повышенной конкуренции. Причем конкуренция за, скажем, Эквадор гораздо ниже, чем за Узбекистан или Казахстан — именно потому, что они граничат с Россией», — заключил Пушков.