Большинство россиян за рубежом голосовали за Путина
Большинство россиян за рубежом поддержали на выборах кандидатуру Владимира Путина. Такие результаты обнародовал Центризбирком РФ.
За действующего президента проголосовали более 70% российских граждан в Анкаре, Баку, Таллине, Бишкеке и Генуе. На Кипре результат превысил отметку в 80%, в Афинах за Путина отдали свои голоса более 90% россиян.
В Кремле прокомментировали предварительные итоги выборов президента России
По словам официального представитель МИД РФ Марии Захаровой, люди выстраивались в длинные очереди, не расходились, несмотря на то, что власти отдельных государств сделали всё, чтобы эти выборы не состоялись.