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Большинство россиян за рубежом голосовали за Путина

Большинство россиян за рубежом поддержали на выборах кандидатуру Владимира Путина. Такие результаты обнародовал Центризбирком РФ.

Большинство россиян за рубежом голосовали за Путина
© РИА Новости

За действующего президента проголосовали более 70% российских граждан в Анкаре, Баку, Таллине, Бишкеке и Генуе. На Кипре результат превысил отметку в 80%, в Афинах за Путина отдали свои голоса более 90% россиян.

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По словам официального представитель МИД РФ Марии Захаровой, люди выстраивались в длинные очереди, не расходились, несмотря на то, что власти отдельных государств сделали всё, чтобы эти выборы не состоялись.

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